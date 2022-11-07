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Летевший из Стамбула лайнер благополучно сел в Сочи после сигналов о разгерметизации

Происшествия
Летевший из Стамбула лайнер благополучно сел в Сочи после сигналов о разгерметизации

В Сочи благополучно приземлился самолет рейса Стамбул – Екатеринбург авиакомпании Red Wings, который готовился заходить на аварийную посадку из-за разгерметизации салона. Информацию об этом сообщили источники ФАН в воздушной гавани.

В ближайшее время будет создана специальная комиссия по расследованию авиационного инцидента. Предварительно, но борту могло произойти ложное срабатывание датчиков.

В момент посадки на борту самолета находилось 100 человек – 96 пассажиров и четверо членов экипажа. Пилоты полностью контролировали ситуацию. Некоторое время лайнер вырабатывал топливо над морем.
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