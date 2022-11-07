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Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения ребенка в Новосибирске

Происшествия
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения ребенка в Новосибирске

Жительница Новосибирска пожаловалась, что ее сыну не оказали помощь после избиения в школе. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку и доложить о ходе ее проведения.

Обращение от жительницы Новосибирска опубликовали в одном из Telegram-каналов. По словам женщины, одноклассник нанес телесные повреждения ее 12-летнему сыну утром 7 ноября. Ребенок пожаловался учителям, но ни к врачу, ни в скорую сотрудники учреждения не обратились.

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована доследственная проверка», — говорится в сообщении СКР.

Следователям предстоит изучить все обстоятельства случившегося и дать юридическую оценку действиям сотрудникам школы на предмет халатности. Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Новосибирской области предоставить соответствующий доклад.

Ранее сообщалось, что избитый мальчик страдает эпилепсией. У ребенка диагностированы ссадины и повреждения уха и шеи. Руководство школы пообещало разобраться в ситуации.
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