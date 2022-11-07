Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения ребенка в Новосибирске

Обращение от жительницы Новосибирска опубликовали в одном из Telegram-каналов. По словам женщины, одноклассник нанес телесные повреждения ее 12-летнему сыну утром 7 ноября. Ребенок пожаловался учителям, но ни к врачу, ни в скорую сотрудники учреждения не обратились.