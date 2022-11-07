Зеленский получил пророческий подзатыльник от Киркорова в клипе на песню «Просто подари»

В одной из частей клипа Киркоров сидит за столом вместе с актрисой Светланой Ходченковой. Рядом с ними также можно заметить Зеленского. Пропев строчки «вызову весь мир на войну», Киркоров дает подзатыльник будущему президенту. Сейчас данный жест можно рассматривать как пророческий, считают поклонники.