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Зеленский получил пророческий подзатыльник от Киркорова в клипе на песню «Просто подари»

Шоу-бизнес
Зеленский получил пророческий подзатыльник от Киркорова в клипе на песню «Просто подари»

Действующий президент Украины Владимир Зеленский, будучи комиком, успел сняться в клипе на песню «Просто подари» российского артиста Филиппа Киркорова. Пересмотрев его, зрители заметили необычную деталь.

В одной из частей клипа Киркоров сидит за столом вместе с актрисой Светланой Ходченковой. Рядом с ними также можно заметить Зеленского. Пропев строчки «вызову весь мир на войну», Киркоров дает подзатыльник будущему президенту. Сейчас данный жест можно рассматривать как пророческий, считают поклонники.

Примечательно, что клип Киркорова был снят более десяти лет назад. В нем, помимо Ходченковой и Зеленского, участвовали и другие знаменитые артисты российской эстрады.

Сейчас певец отдыхает вместе со своими детьми в Дубае. Все слухи в Сети, считая избиение неизвестной женщины, он предпочитает игнорировать.
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