Компания Red Wings осуществляет рейс, который готовится к аварийной посадке в Сочи

Полет борта, готовящегося к аварийной посадке в Сочи, обслуживает авиакомпания Red Wings. По информации источника ФАН, пассажиры летят из Стамбула на Sukhoi Superjet.
Пассажирский самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге. Экипаж сообщил о разгерметизации салона и запросил аварийную посадку в Сочи. К аэропорту направлены спецслужбы и бригады скорой помощи.
Известно, что в самолете находится 100 человек, среди которых четыре члена экипажа. Сейчас лайнер вырабатывает топливо над морем. Пилоты воздушного судна полностью контролируют ситуацию. Остальные подробности происшествия станут известны позднее.