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Компания Red Wings осуществляет рейс, который готовится к аварийной посадке в Сочи

Происшествия
Компания Red Wings осуществляет рейс, который готовится к аварийной посадке в Сочи

Полет борта, готовящегося к аварийной посадке в Сочи, обслуживает авиакомпания Red Wings. По информации источника ФАН, пассажиры летят из Стамбула на Sukhoi Superjet.

Пассажирский самолет должен был приземлиться в Екатеринбурге. Экипаж сообщил о разгерметизации салона и запросил аварийную посадку в Сочи. К аэропорту направлены спецслужбы и бригады скорой помощи.

Известно, что в самолете находится 100 человек, среди которых четыре члена экипажа. Сейчас лайнер вырабатывает топливо над морем. Пилоты воздушного судна полностью контролируют ситуацию. Остальные подробности происшествия станут известны позднее.
самолет аварийная посадка Red Wings
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