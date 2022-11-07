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Лайнер из Стамбула с разгерметизированными приборами находится на высоте 8 тысяч метров

Происшествия
Лайнер из Стамбула с разгерметизированными приборами находится на высоте 8 тысяч метров

Лайнер, летящий из Стамбула в Екатеринбург, готовится к экстренной посадке в Сочи. В данный момент самолет находится на высоте 8 тыс. метров над уровнем моря и подает сигнал о частичной разгерметизации приборов, сообщили источники в экстренных службах.

На борту находится 100 человек – четверо членов экипажа и 96 пассажиров. По информации источников, сейчас воздушное судно вырабатывает топливо над морем.

На место ожидаемой посадки направили две бригады скорой помощи. В настоящий момент пилоты полностью контролируют ситуацию.
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