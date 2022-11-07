Самолет из Стамбула вырабатывает топливо над морем перед экстренной посадкой в Сочи

Заходящий на экстренную посадку лайнер рейса Стамбул – Екатеринбург приземлится в Сочи ориентировочно в 23:00, сообщили ознакомленные с ситуацией источники ФАН. Причиной посадки ранее назвали разгерметизацию салона.
По информации экстренных служб, на борту находятся 100 человек – 96 пассажиров и четверо членов экипажа. По сведениям источников, в данный момент лайнер вырабатывает топливо над морем.
На место ожидаемой посадки направлено две бригады скорой помощи. На данный момент пилоты полностью контролируют ситуацию.