Власти США негласно убеждают банки сотрудничать с отдельными компаниями из России

Минфин США и госдепартамент негласно советуют крупнейшим банкам страны продолжать сотрудничество с некоторыми российскими компаниями. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Белый дом отмечает, что не вся российская экономика попала под ограничения из-за украинского кризиса. Поэтому, чтобы избежать «глобальной катастрофы», бизнесу рекомендовано продолжать операции с разрешенными секторами.
«За кулисами министерство финансов и госдепартамент призывали банковских гигантов, включая JPMorgan и Citigroup, продолжать бизнес с определенными стратегическими российскими фирмами», — говорится в статье.
Издание уточняет, что речь идет о сотрудничестве по «базовым услугам». Оно подразумевает денежные переводы и конвертацию в доллары для «Газпрома», «Уралкалия» или «Фосагро».
Ранее американский минфин сообщал о продлении режима торговли с Россией без ценового потолка. Ведомство расширило эту практику до 19 января следующего года.