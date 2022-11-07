NBC: американский наемник из «Иностранного легиона» погиб на Украине

Гражданин США входил в состав так называемого «Иностранного легиона». Какие-либо подробности о его гибели, а также личные данные бойца телеканалом не уточняются. Со ссылкой на неназванные источники издание лишь сообщило, что ранее мужчина проживал в штате Нью-Йорк.