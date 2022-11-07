NBC: американский наемник из «Иностранного легиона» погиб на Украине

Американский наемник Тимоти Гриффин погиб при участии в боевых действиях на стороне Вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил телеканал NBC.
Гражданин США входил в состав так называемого «Иностранного легиона». Какие-либо подробности о его гибели, а также личные данные бойца телеканалом не уточняются. Со ссылкой на неназванные источники издание лишь сообщило, что ранее мужчина проживал в штате Нью-Йорк.
С началом спецоперации на территорию Украины прибыли наемники из около 60 государств. Пикап с польскими бойцами на Старобельском направлении недавно был ликвидирован группировкой ВС РФ «Отважные».