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NBC: американский наемник из «Иностранного легиона» погиб на Украине

Армия
NBC: американский наемник из «Иностранного легиона» погиб на Украине

Американский наемник Тимоти Гриффин погиб при участии в боевых действиях на стороне Вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил телеканал NBC.

Гражданин США входил в состав так называемого «Иностранного легиона». Какие-либо подробности о его гибели, а также личные данные бойца телеканалом не уточняются. Со ссылкой на неназванные источники издание лишь сообщило, что ранее мужчина проживал в штате Нью-Йорк.

С началом спецоперации на территорию Украины прибыли наемники из около 60 государств. Пикап с польскими бойцами на Старобельском направлении недавно был ликвидирован группировкой ВС РФ «Отважные».
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