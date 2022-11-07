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Режиссер Кончаловский прибыл в Донбасс для съемок документального фильма

Общество
Режиссер Кончаловский прибыл в Донбасс для съемок документального фильма

Российский режиссур и сценарист Егор Кончаловский приехал в Донбасс. Вместе с ним в регион прибыл и продюсер Юрий Душин, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

Кинодеятели планируют снять в Донбассе документальный фильм. По словам политика, это является крайне важным и нужным делом.

«Встретился сегодня с режиссером Егором Кончаловским, а также журналистом, продюсером Юрием Душиным. Они собираются снять документальный фильм о Донбассе и его защитниках. Нужное дело», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Кончаловский, в свою очередь, выразил восхищение Донбассом и его красотами. По словам режиссера, в регионе «совершенно другое качество человеческого общения».
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