Режиссер Кончаловский прибыл в Донбасс для съемок документального фильма

Российский режиссур и сценарист Егор Кончаловский приехал в Донбасс. Вместе с ним в регион прибыл и продюсер Юрий Душин, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.
Кинодеятели планируют снять в Донбассе документальный фильм. По словам политика, это является крайне важным и нужным делом.
«Встретился сегодня с режиссером Егором Кончаловским, а также журналистом, продюсером Юрием Душиным. Они собираются снять документальный фильм о Донбассе и его защитниках. Нужное дело», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Кончаловский, в свою очередь, выразил восхищение Донбассом и его красотами. По словам режиссера, в регионе «совершенно другое качество человеческого общения».