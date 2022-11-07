Политолог Гусев оценил искренность слов латвийского чиновника о российском Крыме

Мэр латвийского города Даугавпилс Андрейс Элксниньш заявил, что Крым является российской территорией. Искренность данного высказывания оценил доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
Большая часть населения Даугавпилса является русскоговорящей и выступает против членства Латвии в Евросоюзе, напомнил он. В связи с этим можно предположить, что высказывание Элксниньша было действительно честным. При этом нельзя исключать и попытку мэра «подыграть русскому электорату», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Событие случилось резонансное. Не думаю, что завтра под каким-нибудь нажимом Элксниньш возьмет свои слова обратно или выступит с заявлением, что его слова были неверно истолкованы журналистами. Думаю, он заявил то, что думает», — отметил Гусев.
Власти Латвии тем временем согласовали новый закон. Теперь русскоговорящих жителей страны обяжут подтверждать знание государственного языка.