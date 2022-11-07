Политолог Гусев оценил искренность слов латвийского чиновника о российском Крыме

Большая часть населения Даугавпилса является русскоговорящей и выступает против членства Латвии в Евросоюзе, напомнил он. В связи с этим можно предположить, что высказывание Элксниньша было действительно честным. При этом нельзя исключать и попытку мэра «подыграть русскому электорату», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».