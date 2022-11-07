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Пешеход попал под колеса автомобиля в центре Петербурга

Происшествия
Пешеход попал под колеса автомобиля в центре Петербурга

Автомобиль сбил человека на Лермонтовском проспекте в Петербурге. Кадры с места происшествия публикует Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

По словам очевидцев, дорожно-транспортное происшествие случилось на подъезде к проспекту Римского-Корсакова. Информации о состоянии пострадавшего пока не приводилось.

«Сбили человека на Лермонтовском проспекте, у перекрестка с проспектом Римского-Корсакова», — пишут свидетели.

Детали и обстоятельства аварии устанавливаются. Правовая оценка участникам ДТП будет дана по прошествии проверки.
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