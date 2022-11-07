Украинские инженеры соберут новую «Мрию» из деталей разрушенного самолета

Новый грузовой самолет Ан-225 «Мрия» собираются построить на Украине из деталей разрушенного судна. Об этом сообщил глава авиастроительного предприятия «Антонов» Евгений Гаврилов.
«Мрия» была разгромлена на аэродроме Гостомель в конце февраля. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал о планах возвести еще один грузовой самолет, подобный Ан-225. Но на его строительство требуется 800 млн долларов.
«Работы ведутся в секретном месте. Второй Ан-225 будет обеспечен как новыми деталями, так и частями пострадавшего самолета», — цитирует слова Гаврилова «Страна.ua».
Самолет Ан-225 был самым крупным и тяжелым грузоподъемным самолетом в мире. Свой первый полет «Мрия» совершила в 1988 году. Второе воздушное судно по аналогичным габаритам так и не достроили.