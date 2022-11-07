Огонь охватил четвертый этаж хостела в Оренбурге

Пожар произошел в одном из хостелов Оренбурга. Подробности сообщили в региональном ГУ МЧС в Telegram.
Информация о пожаре поступила дежурному в 22:43 по местному времени. Спасатели выехали к хостелу, расположенному на Шарлыкском шоссе. Уточняется, что возгорание произошло на четвертом этаже девятиэтажного здания.
«На информацию о возгорании оперативно среагировали подразделения ГУ МЧС России по Оренбургской области. В течение нескольких минут на место прибыли десять пожарных расчетов. Уже в 23:00 благодаря слаженной работе огнеборцев распространение огня удалось остановить», — отмечается в сообщении.
Пламя удалось локализовать. Всего в тушении огня принимают участие 24 спасателя. Известно, что постояльцы хостела самостоятельно покинули здание. Информация о пострадавших не поступала.
Еще один пожар разгорелся в городе Лакинск Владимирской области. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров на мебельном производстве.