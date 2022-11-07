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Восьмилетний ребенок пострадал в массовой аварии с грузовиком на МКАД

Происшествия
Восьмилетний ребенок пострадал в массовой аварии с грузовиком на МКАД

Крупная авария с участием трех легковушек и большегруза произошла на внутренней стороне МКАД. В результате ДТП травмы получил восьмилетний ребенок, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

На месте происшествия работает дорожная полиция. Все детали и обстоятельства массовой аварии устанавливаются.

Восьмилетний ребенок пострадал в массовой аварии с грузовиком на МКАД
«ДТП произошло на внутренней стороне 96-го км МКАД. Столкнулись три легковых автомобиля и грузовик. По предварительным данным, пострадал ребенок 8 лет», — заявили в правоохранительных органах.

Столичный Дептранс сообщал, что в результате ДТП движение на участке трассы было затруднено. Оперативные службы перекрывали три полосы движения из пяти.
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