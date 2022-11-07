Глава ФЗНЦ Шугалей: «Олегу Дерипаске наплевать на проблемы жителей Донбасса»

Максим Шугалей считает, что российские олигархи должны нести уголовную ответственность за свою антигосударственную позицию в отношении СВО.
Фонд защиты национальных ценностей во главе с Максимом Шугалеем уже не первый месяц работает в Луганской Народной Республике, оказывая адресную помощь местным жителям, чьи дома были разрушены в результате ударов ВСУ.
1 октября Шугалей совместно с жителями из разрушенных домов обратился к российским миллиардерам, призвав их поучаствовать в восстановлении жилья пострадавших.
Олигархи продемонстрировали полное безразличие к проблемам наших людей в Донбассе. Максим Шугалей подчеркнул, что ни одно из обращений ФЗНЦ к олигархам не получило ответа. Так, например, пенсионерка Людмила Григорьевна, чей дом был разрушен ракетным ударом ВСУ, все лето прожившая в собственном саду под яблоней, записала видеообращение к Олегу Дерипаске с просьбой помочь отремонтировать ее дом. Прошло больше месяца, но ответа так и не последовало.
По мнению Шугалея, эта ситуация сложилась из-за абсолютной безнаказанности по сути предательской позиции российских олигархов. Такое положение дел нужно срочно исправлять, при этом меры в отношении миллиардеров необходимо принимать самые радикальные, вплоть до уголовной ответственности.
Во всей этой истории есть и положительный момент, Максима Шугалея поразило количество неравнодушных среди обычных россиян: представителям малого и среднего бизнеса, в отличие от олигархов, оказалась по-настоящему небезразлична судьба жителей Донбасса. Многие откликнулись и сами приехали оказывать помощь пострадавшим:
«Я очень рад, что предприниматель Александр Колос услышал мое обращение и приехал сюда», — отметил Шугалей.
Благодаря Колосу пенсионерка Людмила Григорьевна встретит зиму в теплом доме и с крышей над головой.