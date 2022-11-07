Глава ФЗНЦ Шугалей: «Олегу Дерипаске наплевать на проблемы жителей Донбасса»

Олигархи продемонстрировали полное безразличие к проблемам наших людей в Донбассе. Максим Шугалей подчеркнул, что ни одно из обращений ФЗНЦ к олигархам не получило ответа. Так, например, пенсионерка Людмила Григорьевна, чей дом был разрушен ракетным ударом ВСУ, все лето прожившая в собственном саду под яблоней, записала видеообращение к Олегу Дерипаске с просьбой помочь отремонтировать ее дом. Прошло больше месяца, но ответа так и не последовало.