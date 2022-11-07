Суд возбудил дело о признании экс-главы Коми Вячеслава Гайзера банкротом

Суд Коми принял заявление о признании банкротом бывшего главы республики Вячеслава Гайзера. Информация об этом следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Заявление о признании Гайзера банкротом направило акционерное общество «Коми холдинговая компания». В документах указывалось, что у бывшего главы республики накопилась задолженность в размере более 64 млн рублей.
«Арбитражный суд Республики Коми определил принять к производству заявление, возбудить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) в отношении Гайзера», — говорится в тексте документа.
Рассмотрение вопроса о проверке обоснованности заявления назначено в Сыктывкаре на 20 декабря. Ранее Замоскворецкий суд приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей за коррупционные преступления.