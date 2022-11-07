Суд возбудил дело о признании экс-главы Коми Вячеслава Гайзера банкротом

Рассмотрение вопроса о проверке обоснованности заявления назначено в Сыктывкаре на 20 декабря. Ранее Замоскворецкий суд приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 160 млн рублей за коррупционные преступления.