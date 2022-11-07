Рэпер Schokk обратился к президенту России с просьбой о политическом убежище

Рэпер Schokk попросил о политическом убежище в России. Соответствующее письмо администрации президента Владимира Путина исполнитель опубликовал в личном Telegram-канале.
Ранее власти Германии завели в отношении артиста уголовное дело в связи с публичной поддержкой спецоперации по защите Донбасса. При этом Schokk поддерживал Россию с самого начала украинского кризиса в 2014 году, что негативно отразилось на его карьере.
«Я, Дмитрий Федорович Гинтер, 11 декабря 1980 года рождения, обращаюсь к вам за помощью. За мою публичную пророссийскую позицию и поддержку СВО на меня было заведено уголовное дело в Германии. Будучи гражданином Германии, я больше не могу туда вернуться», — написал исполнитель.
Он добавил, что опасается реального срока и публичного трибунала за границей из-за своей политической позиции.
В феврале рэпер переехал в Москву из Берлина, однако в скором времени у артиста закончится виза. На этом фоне он и решил просить российское руководство о предоставлении убежища.