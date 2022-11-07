Передача Украине и Молдавии статусов кандидатов в ЕС разочаровала Грузию

Тбилиси крайне разочарован тем фактом, что Украина и Молдавия были наделены статусами кандидатов в Евросоюз. Грузия тем временем получила лишь «перспективу», заявила президент страны Саломе Зурабашвили.
На протяжении 13 лет государство является участником программы, направленной на развитие сотрудничества с Евросоюзом. Сама организация уже отмечала готовность Грузии стать членом ЕС, однако каких-либо подвижек с июня текущего года не наблюдалось.
«Грузия испытала огромную разочарованность в процессе передачи статуса кандидата Украине и Молдавии. Мы настолько являемся европейцами и уже так долго, что в какой-то момент должны присоединиться к этой европейской семье. Я думаю, что нам сегодня не стоит терять время. Грузии необходимо кандидатство», — отметила Зурабашвили.
Ранее с требованием гарантий к Евросоюзу обратился Азербайджан. Власти страны опасаются, что по завершении украинского кризиса ЕС вернется к закупке российского газа.