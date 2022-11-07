В Екатеринбурге стартовали IX Международный чемпионат «Хайтек» и II Кубок по рационализации и производительности

Одна из главных задач масштабных мероприятий — международная кооперация. В соревнованиях участвуют специалисты ведущих отраслей промышленности и технологий из ЮАР, Белоруссии, Бразилии, Ганы, Индонезии, Китая и других стран. Конкурсанты покажут свое мастерство и обменяются опытом в 34 компетенциях Чемпионата и восьми направлениях Кубка. Среди участников — крупнейшие корпорации, такие, как ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», ПАО «Ростелеком, ОАО «РЖД» и другие. На церемонии открытия эксперты жюри произнесли торжественную клятву, пообещав судить конкурсантов профессионально, справедливо и доброжелательно.