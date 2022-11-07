В Екатеринбурге стартовали IX Международный чемпионат «Хайтек» и II Кубок по рационализации и производительности

В Екатеринбурге стартовали сразу два соревнования: IX Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек» и II Кубок по рационализации и производительности. На торжественной церемонии открытия выставочный центр «ЭКСПО-Екатеринбург» встретил гостей из 16 стран.
«В текущих реалиях мы видимо особенную необходимость поддержки специалистов рабочих и инженерных специальностей. Мы понимаем, что именно от них зависит результат нашего общего дела, выход на новый уровень промышленного и технологического развития страны. И, конечно же, мы неизменно поддерживали и поддерживаем чемпионат, потому что четко понимаем, что именно здесь рождаются и поляризуется правильные смыслы. Может меняться формат, появляться и исчезать компетенции и новые соревновательные треки и сборные, но неизменной остается наша убежденность в необходимости популяризации рабочих профессий и поддержки тех, кто эти профессии выбрал. И, конечно, привлечение молодежи в нашу отрасль, в промышленность, в ОПК», — пояснила Юлия Цветкова, директор по управлению персоналом Госкорпорации «Ростех».
Одна из главных задач масштабных мероприятий — международная кооперация. В соревнованиях участвуют специалисты ведущих отраслей промышленности и технологий из ЮАР, Белоруссии, Бразилии, Ганы, Индонезии, Китая и других стран. Конкурсанты покажут свое мастерство и обменяются опытом в 34 компетенциях Чемпионата и восьми направлениях Кубка. Среди участников — крупнейшие корпорации, такие, как ГК «Роскосмос», ГК «Росатом», ПАО «Ростелеком, ОАО «РЖД» и другие. На церемонии открытия эксперты жюри произнесли торжественную клятву, пообещав судить конкурсантов профессионально, справедливо и доброжелательно.
«Мы в «Росатоме» верим, что если «Росатом» станет сильнее, то и Россия станет сильнее. И нам кажется, что если хай-тек станет сильнее, то Россия точно от этого выиграет. Что такое «сильный хай-тек»? Нам кажется, что это три вещи: честная игра, профессиональное единство и работа на совесть. Я вам всем желаю чтобы эти три качества были у каждого из вас и у всех нас. Всем удачи и всем победы!», — пожелала Юлия Ужакина, генеральный директор АНО «Корпоративная Академия Росатома».
Еще одна из стратегических целей мероприятий — поиск новых решений в сфере импортозамещения.
«На гербе Свердловской области написаны слова «опорный край державы» — это дань тому вкладу, который внес Урал в промышленный потенциал нашей страны, ее промышленное развитие. Сегодня перед нами стоят новые вызовы, вызовы перед всей страной, перед всей ее промышленностью. Перед нами стоят задачи по импортозамещению, а скорее – по «импортовытеснению», по технологическому суверенитету. И здесь как никогда кстати подобного рода мероприятия», — подчеркнул заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Партнерами мероприятий стали «Росатом» и «СИБУР». События проводятся в рамках нацпроекта «Производительность труда». Итоги конкурса и сопутствующего ему международного диалога подведут 11 ноября.