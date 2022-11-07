Украинский военнопленный сообщил о планах Киева забросить диверсантов в Россию

Киев планировал направить диверсантов в три региона России для нанесения ударов по инфраструктуре. Об этом сообщил взятый в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ Павел Ткачук в беседе с РИА Новости.
Теракты, по словам военнопленного, хотели устроить в Курской, Брянской и Белгородской областях. Он добавил, что сейчас украинские силовики несут большие потери в Донбассе.
«Целью было захождение в близлежащие населенные пункты около территории Украины на военной технике с российскими опознавательными знаками», — рассказал Ткачук.
В начале ноября российские спецслужбы задержали гражданина Украины, который готовил диверсию на объекте энергетики в Крыму. У злоумышленника нашли взрывчатку и инструкцию к ней.