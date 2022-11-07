The Daily Beast: администрация Зеленского создает план по «захвату Крыма»

Украинские власти разрабатывают стратегию по захвату Крымского полуострова, передает американское издание Daily Beast со ссылкой на высокопоставленного киевского чиновника. В материале говорится, что за этот вопрос отвечает представитель президента Украины по Крыму Тамила Ташева.
На Банковой отказались озвучивать точные сроки разработки плана. Ранее украинский президент Владимир Зеленский неоднократно говорил, что хочет захватить полуостров и «поехать туда, чтобы увидеть море».
Тем временем Военкор Александр Коц сообщил, что ВСУ накапливают технику и личный состав на Херсонском направлении. Несмотря на это, по словам журналиста, серьезных боестолкновений в данный момент не происходит.