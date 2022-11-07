Зеленский объяснился за решение о принудительном изъятии в госсобственность ряда компаний

Решение о принудительном изъятии в госсобственность активов некоторых компаний, представляющих стратегическую важность, поможет поддержать Вооруженные формирования Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Подобные решения принимаются в соответствии с законами страны, отметил он. Их реализация поможет обеспечить «насущные потребности» Вооруженных сил Украины.
«На заседании ставки верховного главнокомандующего принято решение о переходе в собственность государства активов стратегически важных предприятий: "Мотор Сич", "Запорожтрансформатор", "АвтоКрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта"», — сообщил Зеленский.
Ранее президент Украины заявил о «промахе киевской власти». По его словам, ошибка руководства страны заключается в отсутствии мощной системы безопасности.