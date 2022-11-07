Энергетик Кудрицкий призвал украинцев готовиться к блэкауту

Ранее власти Киева заявляли о подготовке плана по эвакуации жителей в случае полного отключения электроэнергии. Возможность блэкаута в столице Украины первым допустил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук. Кудрицкий согласился с его позицией.