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Энергетик Кудрицкий призвал украинцев готовиться к блэкауту

Экономика
Энергетик Кудрицкий призвал украинцев готовиться к блэкауту

Вероятность блэкаута на Украине будет зависеть от числа обстрелов. Глава правления национальной компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий призвал местные компании и жителей готовиться к пессимистичному исходу.

Ранее власти Киева заявляли о подготовке плана по эвакуации жителей в случае полного отключения электроэнергии. Возможность блэкаута в столице Украины первым допустил исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сухарук. Кудрицкий согласился с его позицией.

«Местные власти и энергетики должны готовится к наиболее пессимистическим сценариям, таким как блэкаут. Что мы и делаем. Насколько он вероятен, зависит от интенсивности ракетных обстрелов. Мы – энергетики — будем делать все, чтобы такого сценария не допустить», — отметил Кудрицкий в эфире телемарафона.

Российские войска наносят удары по инфраструктуре Украины с 10 октября. Изначально они стали ответом на теракт на Крымском мосту. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
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