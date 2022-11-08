Экономист Климанов объяснил возврат западных брендов косметики вопреки антироссийским санкциям

Ряд брендов премиальной косметики возвращаются в Россию. В закон о параллельном импорте уже внесены исключения для Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Lancome, Redken и Kerastase — в отношении этих марок он приостановлен. Отчего западные бренды приняли решение о возврате и не сложно ли будет бизнесу России строить заново экономические связи с ними на своей территории, ответил корреспонденту ФАН заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов.
«Мне кажется, всем очевидно, что российский рынок — достаточно большой сегмент мирового рынка, в том числе и в части товаров конечного спроса, нацеленных на потребление гражданами для своих нужд. В этой связи многие компании, понимая это, определяют необходимость позиционирования на данном рынке. Фактически, они стоят перед выбором: либо следовать жесткости санкций, которые применяют недружественные страны по отношению к нашей стране, либо не терять выручки и прибыли при оперировании на российском рынке. Такой выбор делается каждой компанией самостоятельно. Тем более, здесь есть много уже налаженных связей между российскими производителями и западными партнерами в части налаживания здесь выпуска конечной продукции с использованием зарубежных технологий, сырья, материалов. И в каждом случае такая интеграция различна. По-видимому, компании, которые чувствуют необходимость в продолжении такого сотрудничества, готовы и далее оперировать на российском рынке», — пояснил эксперт.
Ранее Владимир Климанов заявил, что Россия должна отказаться от токсичных валют в пользу денег дружественных стран.