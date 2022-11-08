Экономист Климанов объяснил возврат западных брендов косметики вопреки антироссийским санкциям

Ряд брендов премиальной косметики возвращаются в Россию. В закон о параллельном импорте уже внесены исключения для Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Lancome, Redken и Kerastase — в отношении этих марок он приостановлен. Отчего западные бренды приняли решение о возврате и не сложно ли будет бизнесу России строить заново экономические связи с ними на своей территории, ответил корреспонденту ФАН заведующий кафедрой государственного регулирования экономики Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Владимир Климанов.