ВОЗ: как минимум 15 тыс. жителей Европы погибли из-за жары в 2022 году

Не менее 15 тысяч человек, проживающих в Европе, стали жертвами аномальной жары в 2022 году. Лидером по смертности является Германия, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).
Как правило, причиной гибели становился тепловой стресс. В таком состоянии тело не может охлаждаться самостоятельно. Также имели место быть смерти от осложнения хронических заболеваний, уточнил эксперт.
«На основании представленных данных по странам предполагается, что по меньшей мере 15 тыс. человек погибли именно из-за жары в 2022 году. Среди них о почти 4 тыс. смертей в Испании, более 1 тыс. в Португалии, более 3,2 тыс. — в Великобритании, 4,5 тыс. — в Германии», — уточнил Клюге.
Ранее ВОЗ составила перечень наиболее опасных для людей грибков. Всего было выделено три категории — с критическим, высоким и средним приоритетом.