ВОЗ: как минимум 15 тыс. жителей Европы погибли из-за жары в 2022 году

Не менее 15 тысяч человек, проживающих в Европе, стали жертвами аномальной жары в 2022 году. Лидером по смертности является Германия, сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).