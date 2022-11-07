Власти Польши ограничат выплаты для выезжающих из страны украинских беженцев

Польша с 2023 года начнет приостанавливать выплату денежной помощи украинцам, которые покидают страну. Такое заявление сделал замглавы МВД Польши Павел Шефернакер в эфире RMF.
Речь идет о беженцах, которые решили вернуться на Украину. По словам Шефернакера, получать выплаты от государства должны лишь те украинцы, которые действительно проживают в Польше и приносят пользу обществу.
Такое решение было предложено из-за сложностей, возникших в процессе выдачи выплат. Так, многие беженцы начали часто ездить из Польши на Украину.
Закон о приостановке выплат пока находится на начальном этапе обсуждений. В парламент его передадут не раньше 20 ноября.
«В связи с этим закон введет норму, которая позволит каждый раз, когда кто-то пересекает польско-украинскую границу, замораживать материальную помощь, которая выплачивается в Польше», — пояснил Шефернакер.
Однако это не единственная проблема, которая ждет украинских беженцев в Польше. С 2023 года для них планируется установить плату за жилье.