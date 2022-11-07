Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на внутренней стороне 96-го км МКАД. Информацию об этом публикует московский Дептранс в Telegram-канале.
На месте аварии работают сотрудники городских оперслужб. Данные об обстоятельствах ДТП и наличии пострадавших уточняются.
Согласно сообщению Дептранса, в результате аварии движение затруднено. Оперативные службы перекрыли три полосы движения из пяти.
В понедельник иномарка рухнула с моста в реку Исток в Екатеринбурге. Автомобиль более суток пролежал в водоеме.