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Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на внутренней стороне МКАД

Массовая авария с участием четырех автомобилей произошла на внутренней стороне 96-го км МКАД. Информацию об этом публикует московский Дептранс в Telegram-канале.

На месте аварии работают сотрудники городских оперслужб. Данные об обстоятельствах ДТП и наличии пострадавших уточняются.

Согласно сообщению Дептранса, в результате аварии движение затруднено. Оперативные службы перекрыли три полосы движения из пяти.

В понедельник иномарка рухнула с моста в реку Исток в Екатеринбурге. Автомобиль более суток пролежал в водоеме.
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