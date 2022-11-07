Продолжение комедии «Булки» с Кристиной Асмус выйдет на экраны в 2023 году

Сюжет первой части «Булок» рассказывает о девушке, которая мечтает открыть кафе. Она попала на Шри-Ланку без средств к существованию, где встретилась с тремя парнями. Не всем героиня пришлась не по душе. Премьера состоялась 7 июля 2022 года.