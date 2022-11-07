Продолжение комедии «Булки» с Кристиной Асмус выйдет на экраны в 2023 году

Комедийный фильм «Булки» с Кристиной Асмус в главной роли получил продолжение. Премьера второй части запланирована на следующий год.
Креативным продюсером «Булок» станет Константин Трофимов. Он уже работал над первым фильмом. Пока имена режиссеров и остальной актерский состав держатся в секрете. Кроме Асмус в комедии сыграли Марк Богатырев, Юлия Топольницкая, Татьяна Орлова, Арсений Робак и другие.
Сюжет первой части «Булок» рассказывает о девушке, которая мечтает открыть кафе. Она попала на Шри-Ланку без средств к существованию, где встретилась с тремя парнями. Не всем героиня пришлась не по душе. Премьера состоялась 7 июля 2022 года.
Кроме съемок в фильмах Асмус активно играет в театральных постановках. На днях она появилась на сцене МДТ имени Ермоловой с предполагаемым бойфрендом. Мужчина решил поддержать актрису после спектакля «Леди Макбет Мценского уезда».