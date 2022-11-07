Киевские власти национализировали предприятия Коломойского и других олигархов

«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. «Мотор Сич» занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Владельцем до недавнего времени был бизнесмен Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Компания «АвтоКрАЗ» занимается изготовлением большегрузных автомобилей. «Запорожтрансформатор» производит трансформаторное и реакторное оборудование.