Киевские власти национализировали предприятия Коломойского и других олигархов

Киев, 7 ноября. Власти Украины национализировали ряд предприятий, принадлежавших бизнесменам Игорю Коломойскому, Константину Жеваго и Вячеславу Богуслаеву. Об этом сообщает «Украинская правда».
Под управление Минобороны «незалежной» передали ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта», АО «Мотор Сич», ЧАО «АвтоКрАЗ» и ЧАО «Запорожтрансформатор». Национализация стала возможна благодаря закону о принудительном изъятии имущества в условиях военного или чрезвычайного положения. Решение было принято на заседании Ставки верховного главнокомандующего Украины 6 ноября и подписано Владимиром Зеленским.
«Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства», — говорится в тексте.
«Укрнафта» является крупнейшей нефтедобывающей компанией Украины. «Мотор Сич» занимается разработкой и производством авиационных газотурбинных двигателей для самолетов. Владельцем до недавнего времени был бизнесмен Вячеслав Богуслаев, который в 2017 году продал 56% акций компании китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. Компания «АвтоКрАЗ» занимается изготовлением большегрузных автомобилей. «Запорожтрансформатор» производит трансформаторное и реакторное оборудование.
Ранее стало известно, что немецкая энергетическая компания Uniper ведет переговоры с правительством Германии о возможной национализации на фоне разразившегося энергокризиса в странах Европы.