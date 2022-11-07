События на Украине к 21:00 7 ноября: Киев национализирует собственность олигархов, окончание эвакуации Херсона

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в рамках спецоперации на Украине и в Донбассе к вечеру 7 ноября.
Россия
Минобороны РФ сообщает о ликвидации более 110 украинских военнослужащих, 11 боевых бронированных машин и 13 автомобилей в боях на Николаево-Криворожском направлении, где противник пытался атаковать в районах Дудчан, Новой Каменки, Белогорки.
В минувшие сутки в Ивановке, Крахмальном, Новой Каменке, Давыдовом Броде, Белогорке поражены пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), склады боеприпасов в Белогорье и Кущовом, топливный склад в Галиционово. Также нанесены удары по 72 артиллерийским подразделениям и 186 районам скопления войск противника. В Вольнянске ликвидирована радиолокационная станция комплекса С-300.
Войска противовоздушной обороны сбили Ми-8 ВВС Украины над Новой Каменкой, шесть беспилотников и 14 реактивных снарядов. Кроме того, подавлены батареи, обстрелявшие промзону Запорожской АЭС.
Во многих районах Херсона до сих пор наблюдаются проблемы с поставками электроэнергии, связь также присутствует не везде. Правоохранители зафиксировали ряд случаев грабежей и мародерства. Тем временем ВСУ прощупывают оборону, линия боевого соприкосновения не изменилась.
Вместе с тем сегодня официально завершилась эвакуация граждан с правого берега Днепра. В дальнейшем мирному населению, упустившему такую возможность, при возникновении соответствующего желания придется перебираться на юг в частном порядке.
Обстановка в Донбассе
При украинских обстрелах Донецка в Петровском районе погибла девочка 2008 года рождения в результате попадания 155-мм снаряда в жилой дом. Повреждения жилищ также зафиксированы на улицах Заболотного и Лунина.
Сегодня Минобороны России прокомментировало ситуацию на Угледарском направлении. Сообщается, что 155-я бригада за десять суток боев вклинилась в оборону противника на пять километров, а ее потери убитыми и ранеными составляют 1% и 7% соответственно от общей численности.
«Потери противника по линии боевого соприкосновения 155-й бригады ТОФ в ДНР составляют 7 к 1, на отдельных участках 9 к 1 в людях и технике», — говорится в сообщении.
Также Народная милиция ДНР сообщила о полной зачистке от врага территории Донецкого аэропорта. ВСУ были отброшены за трассу М-4.
Украина
Украинские власти приняли решение национализировать предприятия «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич», акции которых принадлежали олигархам Константину Жеваго, Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, Вячеславу Богуслаеву и Константину Григоришину. Данные компании имеют стратегическое значение.
В Харьковской области ударом ВС РФ поврежден железнодорожный мост, по которому ВСУ перебрасывают войска и боеприпасы в сторону Сватово и Кременной.
Тем временем в Одессе вандалы накинули петлю на памятник Александру Суворову. Вероятно, дальнейшее осквернение монумента полководцу выльется в его порче краской и физических повреждениях.