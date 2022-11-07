События на Украине к 21:00 7 ноября: Киев национализирует собственность олигархов, окончание эвакуации Херсона

Сегодня Минобороны России прокомментировало ситуацию на Угледарском направлении. Сообщается, что 155-я бригада за десять суток боев вклинилась в оборону противника на пять километров, а ее потери убитыми и ранеными составляют 1% и 7% соответственно от общей численности.