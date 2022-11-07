Мать Анастасии Ивлеевой хочет видеть рядом с дочерью богатого мужчину

Телеведущая Анастасия Ивлеевой стала главной героиней нового шоу, в рамках которого несколько мужчин поборются за ее сердце. Помогать звезде с выбором будут ее мать и брат.
Ивлеевой предстоит познакомиться с мужчинами разных статусов и профессий. Некоторые из них приехали из других стран. Однако мать телеведущей намерена смотреть на благосостояние потенциальных женихов, поскольку не хочет видеть рядом с дочерью слабого и бедного мужчину.
«У нас с Настей вкусы не совпадают, но бывают исключения. Рядом с ней я вижу брутального, сильного и делового мужчину, который сможет ее обеспечить, поможет в дальнейшем развитии, будет ее опорой и поддержкой», — призналась женщина.
Шоу с участием звезды называется «Сердце Ивлеевой», оно стартует на телеканале «Пятница!». Пройти кастинг смогли не все желающие, однако один из жителей Москвы не отчаялся и решил привлечь внимание телеведущей иным способом.