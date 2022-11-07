Мать Анастасии Ивлеевой хочет видеть рядом с дочерью богатого мужчину

Ивлеевой предстоит познакомиться с мужчинами разных статусов и профессий. Некоторые из них приехали из других стран. Однако мать телеведущей намерена смотреть на благосостояние потенциальных женихов, поскольку не хочет видеть рядом с дочерью слабого и бедного мужчину.