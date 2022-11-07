Бузова ответила на слухи об отдыхе в Дубае с новым ухажером

Российская певица Ольга Бузова проводит отпуск в Дубае. При этом в интернете появилась информация о том, что артистка отдыхает в компании незнакомца, передал портал PROзвезд.
Однако звезда шоу «Дом-2» не стала игнорировать слухи и быстро развеяла все недопонимания. В социальных сетях Бузова призвала поклонников и представителей СМИ не верить недостоверным сведениям.
«Один не дослышал, второй не довидел, третий не допонял, четвертый досочинял. Обращаюсь ко всем журналистам, блогерам, моим поклонникам и, особенно, моим антифанам. Верьте только своим глазам и ушам! И Ольге Бузовой!» — написала артистка.
Меж тем пристальное внимание фанатов приковано к возможному боксерскому поединку между Ольгой Бузовой и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой. Предположительно, встреча на ринге должна состояться 9 марта следующего года.