EFE узнало о планах грузоперевозчиков Испании устроить бессрочную забастовку

Сотрудники транспортного сектора Испании собрались устроить бессрочную забастовку. Об этом сообщает агентство EFE.
Инициатором стачки выступила Национальная платформа в защиту транспортного сектора. Работников не устраивают высокие цены на топливо. Граждане страны намерены выступать против несоблюдения закона о тратах, который запрещает работать в убыток. Грузоперевозчики намерены перестать выполнять обязанности с грядущего воскресенья.
Ранее организация уже устраивала бессрочную забастовку в марте текущего года. Стачка длилась около трех недель, чем вызвала ряд проблем с поставками в Испании.
Массовые забастовки прошли и по Германии на днях. В общей сложности в стачках участвовали около 200 тысяч человек. Профсоюз потребовал увеличить зарплаты сотрудникам на восемь процентов.