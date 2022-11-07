Военный эксперт Перенджиев рассказал, почему всем сторонам конфликта важно взять Херсон

Битву за Херсон все чаще называют переломной в конфликте Украины и России. И недаром политики разных стран делают заявления о важности борьбы за этот регион, а военные сообщают о крупном сосредоточения украинских, натовских военных и техники в Херсонской области. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России», военный эксперт Александр Перенджиев рассказал ФАН, почему это такой важный рубеж для Запада.