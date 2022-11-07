Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Военный эксперт Перенджиев рассказал, почему всем сторонам конфликта важно взять Херсон

Украина
Военный эксперт Перенджиев рассказал, почему всем сторонам конфликта важно взять Херсон

Битву за Херсон все чаще называют переломной в конфликте Украины и России. И недаром политики разных стран делают заявления о важности борьбы за этот регион, а военные сообщают о крупном сосредоточения украинских, натовских военных и техники в Херсонской области. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России», военный эксперт Александр Перенджиев рассказал ФАН, почему это такой важный рубеж для Запада.

«Конечно, у укро-натовской стороны есть большое желание взять Херсон и нанести серьезный удар по имиджу России, по референдумам о вхождении новых регионов в состав России. А, во-вторых, потом с Херсона попробовать наступать и на Крым. Но если наоборот, понесут потери, и будет раздавлена эта натовская группировка возле Херсона, то, скорее всего, Россия действительно пойдет на Николаев. А с освобождением Николаева открывается возможность для проведения операции по освобождению Одессы», — обрисовал перспективы обеих враждующих сторон Перенджиев.

Таким образом, подытоживает политолог, с поражением украинских и натовских сил дальнейшее проведение ими военных операций будет лишено смысла. НАТО начнет откатываться назад вместе с Евросоюзом. Так что некоторые европейские лидеры призывают уже сейчас найти более миролюбивое решение конфликта на Украине.

Ранее Александр Перенджиев объяснил заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что масштабы битвы за Херсон аналогичны Сталинградской битве.
нато херсон спецоперация вс рф александр перенджиев
Военкоры ФАН
Лучшие в аду