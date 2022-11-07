Военный эксперт Перенджиев рассказал, почему всем сторонам конфликта важно взять Херсон

Битву за Херсон все чаще называют переломной в конфликте Украины и России. И недаром политики разных стран делают заявления о важности борьбы за этот регион, а военные сообщают о крупном сосредоточения украинских, натовских военных и техники в Херсонской области. Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член Экспертного совета организации «Офицеры России», военный эксперт Александр Перенджиев рассказал ФАН, почему это такой важный рубеж для Запада.
«Конечно, у укро-натовской стороны есть большое желание взять Херсон и нанести серьезный удар по имиджу России, по референдумам о вхождении новых регионов в состав России. А, во-вторых, потом с Херсона попробовать наступать и на Крым. Но если наоборот, понесут потери, и будет раздавлена эта натовская группировка возле Херсона, то, скорее всего, Россия действительно пойдет на Николаев. А с освобождением Николаева открывается возможность для проведения операции по освобождению Одессы», — обрисовал перспективы обеих враждующих сторон Перенджиев.
Таким образом, подытоживает политолог, с поражением украинских и натовских сил дальнейшее проведение ими военных операций будет лишено смысла. НАТО начнет откатываться назад вместе с Евросоюзом. Так что некоторые европейские лидеры призывают уже сейчас найти более миролюбивое решение конфликта на Украине.
Ранее Александр Перенджиев объяснил заявление президента Сербии Александра Вучича о том, что масштабы битвы за Херсон аналогичны Сталинградской битве.