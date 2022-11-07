Достаточно клейма «русского»: на каком основании Зеленский изымает частные предприятия

Рецепт национализации частной собственности на Украине крайне прост — достаточно обвинить представителей крупного бизнеса в связях с Россией и активы можно изымать. При этом в ЕС и США на это посмотрят «сквозь пальцы», несмотря на декларируемую неприкосновенность частной собственности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.