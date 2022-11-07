Достаточно клейма «русского»: на каком основании Зеленский изымает частные предприятия

Рецепт национализации частной собственности на Украине крайне прост — достаточно обвинить представителей крупного бизнеса в связях с Россией и активы можно изымать. При этом в ЕС и США на это посмотрят «сквозь пальцы», несмотря на декларируемую неприкосновенность частной собственности. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Владимир Корнилов.
Вчера, 6 ноября, в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приняли решение об изъятии в пользу государства активов целого ряда компаний. Речь идет о национализации акций предприятий «Мотор Сич», «Укрнафта», «АвтоКрАЗ», а также «Укртатнафта» и «Запорожтрансформатор».
«Штаты и Европа будут только приветствовать такой исход. Достаточно посмотреть, что там сейчас делается с активами российских предпринимателей и компаний. Украинские власти выбрали простой способ: они объявляют русскими или пророссийскими всех своих бизнес конкурентов и политических конкурентов. Соответственно, можно возбуждать против них любые дела, без всяких судебных разбирательств объявлять виновными, захватывать чужую собственность. И мы видим вполне нормально запад это про проглатывал, проглатывает и будет проглатывать. Пока не затронуты интересы какого-нибудь совсем уж прозападного деятеля вроде Петра Порошенко или западных «шестерок», аффилированных с Соросом. И эта схема уже работает», — рассказал эксперт.
Напомним, что в конце октября был задержан практически бессменный глава завода «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев. В СБУ ему выдвинули обвинения в коллаборационизме. Эксперты еще тогда отмечали, что подобные обвинения — лишь предлог для передела собственности.