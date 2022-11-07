Пожизненно осужденный маньяк получил 13 лет тюрьмы за изнасилование и убийство в Севастополе

В Севастополе состоялся суд над 39-летним местным жителем, который уже отбывает пожизненное наказание за серию убийств женщин. Мужчине назначили еще 13 лет лишения свободы за изнасилование и расправу над своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе местного СК.
Следствие выяснило, что преступление было совершено в ночь на 1 июля 2007 года на улице Шабалина. В тот день злоумышленник зверски избил приятельницу, изнасиловал ее и задушил. Как преступник, так и погибшая находились в состоянии алкогольного опьянения.
Известно, что всего на счету севастопольского маньяка четыре жертвы. Остаться в живых удалось лишь одной их них.