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Пожизненно осужденный маньяк получил 13 лет тюрьмы за изнасилование и убийство в Севастополе

Происшествия
Пожизненно осужденный маньяк получил 13 лет тюрьмы за изнасилование и убийство в Севастополе

В Севастополе состоялся суд над 39-летним местным жителем, который уже отбывает пожизненное наказание за серию убийств женщин. Мужчине назначили еще 13 лет лишения свободы за изнасилование и расправу над своей знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе местного СК.

Следствие выяснило, что преступление было совершено в ночь на 1 июля 2007 года на улице Шабалина. В тот день злоумышленник зверски избил приятельницу, изнасиловал ее и задушил. Как преступник, так и погибшая находились в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что всего на счету севастопольского маньяка четыре жертвы. Остаться в живых удалось лишь одной их них.
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