Пожизненно осужденный маньяк получил 13 лет тюрьмы за изнасилование и убийство в Севастополе

Следствие выяснило, что преступление было совершено в ночь на 1 июля 2007 года на улице Шабалина. В тот день злоумышленник зверски избил приятельницу, изнасиловал ее и задушил. Как преступник, так и погибшая находились в состоянии алкогольного опьянения.