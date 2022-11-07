Политолог Солонников: заявления Киева о планах вступить в ЕС нацелены на внутреннюю аудиторию

Несмотря на регулярные опровержения со стороны Запада, власти Украины не откажутся от таких лозунгов ради успокоения народа.
Все слова официальных лиц Украины о намерении оперативно вступить в тот или иной военный или политический альянс — не более чем игра на внутреннюю аудиторию. Так в беседе с международной редакцией ФАН директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отозвался об очередном заявлении киевской верхушки о планах вступления в ЕС к 2024 году.
Такое сообщение в интервью газете Die Welt сделала вице-премьер Украины Ольга Стефанишина. На этом фоне еврокомиссар по расширению и политике соседства Оливер Варгеи заявил, что Евросоюз исключает возможность ускоренного вступления Украины в ЕС. Он подчеркнул, что нельзя быстро реализовать все семь требуемых реформ, поэтому скорого начала и завершения переговоров можно не ждать.
Стоит отметить, что такая ситуация происходила уже неоднократно: Киев громко кричит о намерении вступить в НАТО или Евросоюз, однако уже на следующий день представители этих организаций указывают на невозможность подобного события в обозримом будущем. Как подчеркнул Солонников, правильный вопрос, который здесь напрашивается: на кого ориентированы такие лозунги?
«На самом деле заявления руководства Украины направлены на внутреннюю аудиторию. И здесь все понятно и логично: то, что говорит тот или иной представитель киевского режима, призвано поддерживать в украинцах позитивные настроения касательно будущего Украины», — пояснил он.
Суть лозунгов проста и примитивна: обещали вступление в ЕС? Значит, оно будет! Вступление в НАТО? Тоже будет. Приблизительно так власти Украины намерены говорить постоянно, несмотря на регулярные опровержения от западных стран, уверен политолог.
«Ответы со стороны европейских структур и НАТО, может быть, до большинства украинской аудитории и не доходят. Это даже не столь важно. Важно лишь постоянно муссировать эту тему: мы работаем, нас скоро примут, осталось немного — один день простоять, ночь продержаться, и золотой ключик у нас в кармане», — рассказал собеседник ФАН.
По его словам, на то и делается расчет. А значит, на такие «грабли» Киев наступает не случайно, а целенаправленно, и продолжит так делать в дальнейшем. Речи о вступлении Украины в НАТО и ЕС даже не идет, данные лозунги — исключительно шаги во внутреннем информационном поле.
Газета Die Welt, взявшая интервью у Стефанишиной, отметила, что если бы планы Киева касательно Евросоюза удалось реализовать, то такое включение в состав организации стало бы самым быстрым в истории. Украинский вице-премьер отметила, что в этом плане ее страна несколько выбивается из общей массы, намекая на какие-то привилегии. Однако слова чиновницы противоречат утверждениям многих политиков ЕС, которые подчеркивали, что порядок вступления един для всех.