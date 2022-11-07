Политолог Солонников: заявления Киева о планах вступить в ЕС нацелены на внутреннюю аудиторию

Газета Die Welt, взявшая интервью у Стефанишиной, отметила, что если бы планы Киева касательно Евросоюза удалось реализовать, то такое включение в состав организации стало бы самым быстрым в истории. Украинский вице-премьер отметила, что в этом плане ее страна несколько выбивается из общей массы, намекая на какие-то привилегии. Однако слова чиновницы противоречат утверждениям многих политиков ЕС, которые подчеркивали, что порядок вступления един для всех.