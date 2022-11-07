Продюсер Лавров раскрыл общую тайну Пугачевой и Киркорова

Музыкальный продюсер Сергей Лавров раскрыл общую тайну примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и народного артиста России Филиппа Киркорова. Оказалось, «Зайка моя» была не единственной совместной песней артистов.
«Сейчас вся семья может посещать любую страну мира. Но стоит отметить, Пугачева и раньше могла получить любую визу, без израильского паспорта. У нее есть даже трек на иврите, исполненный вместе с Киркоровым», — заявил Лавров порталу BLITZ+.
Пугачева презентовала публике песню на иврите, когда гастролировала с бывшим мужем. Судя по всему, композиция не понравилась поклонникам и о ней предпочли забыть.