Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал избавиться от русскоязычных вывесок в Одессе

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь потребовал демонтировать русскоязычные вывески в Одессе.
С такой инициативой политик обратился к главе города Геннадию Труханову. По словам Креминя, мэру Одессы уже направляли все необходимые документы, связанные с демонтажем вывесок, однако ответа нет.
«Таким образом, размещенная с нарушениями внешняя реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана», — отметил политик.
Историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы ранее предложила переименовать почти 100 улиц. Ее представители настаивают на необходимости отказаться от названий, связанных с именами российских деятелей, писателей, ученых.