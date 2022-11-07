Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал избавиться от русскоязычных вывесок в Одессе

Общество
Языковой омбудсмен Украины Креминь призвал избавиться от русскоязычных вывесок в Одессе

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь потребовал демонтировать русскоязычные вывески в Одессе.

С такой инициативой политик обратился к главе города Геннадию Труханову. По словам Креминя, мэру Одессы уже направляли все необходимые документы, связанные с демонтажем вывесок, однако ответа нет.

«Таким образом, размещенная с нарушениями внешняя реклама на улицах и проспектах наших городов должна быть убрана», — отметил политик.

Историко-топонимическая комиссия горсовета Одессы ранее предложила переименовать почти 100 улиц. Ее представители настаивают на необходимости отказаться от названий, связанных с именами российских деятелей, писателей, ученых.
креминь одесса вывески
Военкоры ФАН
Лучшие в аду