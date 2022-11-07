Участники Первой лиги КВН рассказали о запрещенных шутках телеигры

Участники Первой лиги КВН рассказали, какие шутки могут запретить или изменить редакторы юмористической программы. Иногда они просят убрать острые политические или негативные моменты.
«Они могут сказать: «Ребята, у вас там темы секса ну очень много». Говорят, разрядите ее как-то, вытащите что-то или наполните чистыми шутками, чтобы у вас не было ее постоянно», — рассказал Валерий Дуюн из команды «Близкие» в YouTube-шоу «Предельник».
Участница команды «Родня» Анастасия Антышева отметила, что в Первой лиге нет списка запрещенных тем, но редакторы могут попросить исправить определенную шутку. Иногда команда может побороться за свои выступления.