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Молдавия в октябре сократила потребление газа из России на 57%

Экономика
Молдавия в октябре сократила потребление газа из России на 57%

Объем потребления российского газа в октябре текущего года уменьшился на 57% по сравнению с показателями за аналогичный период в прошлом году, заявил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.

Вице-премьер республики в своем Telegram-канале отметил, что стране удалось сократить показатели по использованию энергоресурса благодаря мерам экономии на фоне дефицита.

«В октябре удалось снизить потребление газа на 57%, а электроэнергии — на 14,25%», — написал Спыну.

Компания «Молдовагаз» ранее проинформировала потребителей об уменьшении поставок российского голубого топлива в ноябре на 51%, до 5,7 млн кубометров в день. «Газпром» подчеркнул, что снижение объема экспорта произошло из-за отказа украинской компании «Нафтогаз» от транспортировки топлива в полном объеме.
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