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Китай призвал британского чиновника отменить визит на Тайвань

Весь мир
Китай призвал британского чиновника отменить визит на Тайвань

Лондон, 7 ноября. МИД Китая потребовал от Великобритании отменить визит замминистра энергетики Грега Хэндса на Тайвань. Об этом сообщает Bloomberg.

Представитель МИД Поднебесной Чжао Лицзянь в своем заявлении призвал Великобританию прекратить любые формы официальных контактов с Тайванем.

«В мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Мы призываем британскую сторону уважать суверенитет Китая, соблюдать принцип "одного Китая" и прекратить посылать неверные сигналы сепаратистским силам за независимость Тайваня», — сказал он.

Министр торговой политики Великобритании Грег Хэндс намерен оправиться в Тайвань с двухдневным визитом. Чиновник планировал встретиться с лидером острова Цай Инвэнь и принять участие в торговых переговорах.

Ранее подобный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров вызвал серьезное обострение отношений между Пекином и Вашингтоном. Консервативные СМИ Китая призвали сбить самолет с политиком, а армия КНР начала военные учения у берегов острова. США в ответ пришлось направить в сторону полуострова авианосную группу.

Напомним, Россия придерживается политики «одного Китая», где остров Тайвань является частью КНР.
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