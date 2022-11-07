Китай призвал британского чиновника отменить визит на Тайвань

Ранее подобный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров вызвал серьезное обострение отношений между Пекином и Вашингтоном. Консервативные СМИ Китая призвали сбить самолет с политиком, а армия КНР начала военные учения у берегов острова. США в ответ пришлось направить в сторону полуострова авианосную группу.