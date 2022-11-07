Китай призвал британского чиновника отменить визит на Тайвань

Лондон, 7 ноября. МИД Китая потребовал от Великобритании отменить визит замминистра энергетики Грега Хэндса на Тайвань. Об этом сообщает Bloomberg.
Представитель МИД Поднебесной Чжао Лицзянь в своем заявлении призвал Великобританию прекратить любые формы официальных контактов с Тайванем.
«В мире есть только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью китайской территории. Мы призываем британскую сторону уважать суверенитет Китая, соблюдать принцип "одного Китая" и прекратить посылать неверные сигналы сепаратистским силам за независимость Тайваня», — сказал он.
Министр торговой политики Великобритании Грег Хэндс намерен оправиться в Тайвань с двухдневным визитом. Чиновник планировал встретиться с лидером острова Цай Инвэнь и принять участие в торговых переговорах.
Ранее подобный визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на остров вызвал серьезное обострение отношений между Пекином и Вашингтоном. Консервативные СМИ Китая призвали сбить самолет с политиком, а армия КНР начала военные учения у берегов острова. США в ответ пришлось направить в сторону полуострова авианосную группу.
Напомним, Россия придерживается политики «одного Китая», где остров Тайвань является частью КНР.