Экономист Разуваев рассказал, что на Украине будет с объектами национализации

Потом — когда будет другая власть. Прецеденты в истории уже были. В частности, аналитик привел ситуацию с национализацией в Ираке месторождения, принадлежащего «Лукойлу», когда США вторглись в эту ближневосточную страну. Тогда решение иракского суда оспаривать не стали, а обсуждали уже позднее, с американцами, и даже о чем-то договорились. Вот и с украинскими активами будет примерно так же, считает эксперт.