Экономист Разуваев рассказал, что на Украине будет с объектами национализации

Национальная комиссия Украины по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о национализации ряда крупных предприятий, принадлежащих местным олигархам, в частности «Укрнафта», «Укртатнафта» и «Мотор Сич». Причины для таких действий не оглашаются. Что Киев будет делать со столь серьезными активы, объяснил корреспонденту ФАН финансовый аналитик, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. А речь, видимо, о попытке поддержать экономику.
«Ну, во-первых, это мертвому припарка: на Украине полностью живут за счет иностранной помощи, экономики как таковой нет, «Мотор Сич» вообще принадлежит Китаю, по справедливости, и там судебные разборки. В принципе, в условиях военного времени в любой нормальной стране такой сценарий предусмотрен, но там должна быть компенсация. Я не думаю, что украинцы будут чего-то кому-то компенсировать, тем более, что денег на Украине нет. Более того, владельцы могут дела оспорить, и вполне может быть, что они не будут сейчас вот оспаривать сию секунду, а оспорят потом», — предположил Разуваев.
Потом — когда будет другая власть. Прецеденты в истории уже были. В частности, аналитик привел ситуацию с национализацией в Ираке месторождения, принадлежащего «Лукойлу», когда США вторглись в эту ближневосточную страну. Тогда решение иракского суда оспаривать не стали, а обсуждали уже позднее, с американцами, и даже о чем-то договорились. Вот и с украинскими активами будет примерно так же, считает эксперт.
«В общем, Украина по-любому будет территорией, очень рискованной для бизнеса. И так вряд ли они будут платить какую-то компенсацию. Да у них и нет экономики. У них есть просто оборонные поставки. Более того, если наши добьют электроэнергетику, после этого нефтебазы — и как раз полная зима, то тут просто начнется побег населения», — спрогнозировал собеседник ФАН.
Таковы, по крайней мере, выводы военных экспертов, которые комментируют события спецоперации. Как биржевой аналитик, Разуваев обращает внимание на заявленные цели СВО: защита, денацификация и устранение военной угрозы со стороны Украины. И если там государство прекратит своё существование за отсутствием тепла или электричества, воды и прочего, и побежит население, то о военной составляющей можно будет вести речь только о нашей, российской. А о военной угрозе со стороны киевского режима, видимо, речи идти не будет, подчеркнул финансовый аналитик.
Ранее Александр Разуваев заявил, что остановка экспорта энергии с Украины вызовет новый виток инфляции в Европе.