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The Telegraph: Запад должен срочно поставить на Украину новейшие системы ПВО и истребители

Армия
The Telegraph: Запад должен срочно поставить на Украину новейшие системы ПВО и истребители

Авиация ВКС РФ сокрушит Украину, если страны НАТО не поставят Киеву системы противовоздушной обороны и новейшие истребители. Об этом на страницах The Telegraph пишет обозреватель Доминик Николс.

По мнению эксперта, западные страны должны срочно передать ВСУ американские истребители F-16 и F-18, а также шведские Gripen, так как составляющие основу украинских ВВС самолеты советского производства не могут противостоять новейшим российским истребителям.

Издание отмечает, что российские удары по военной инфраструктуре Украины, представляют серьезную угрозу для существования киевского режима. Именно поэтому Запад должен поставить на Украину также и системы ПВО типа американо-норвежских NASAMS и немецких IRIS-T, пишет The Telegraph.
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