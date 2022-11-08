Алапаевский иеромонах стал чемпионом мира по гиревому спорту

Любовь к спорту ему привили родные: в шестилетнем возрасте он получил в подарок от отца боксерские перчатки, а на 14-летие двоюродный брат будущего чемпиона подарил ему гирю. Поэтому священнослужитель уверен: начинать спортивный путь лучше всего с детства. Чтобы дать молодежи те навыки и знания, которые приобрел он сам, иеромонах тренирует детей и подростков в зале.