Алапаевский иеромонах стал чемпионом мира по гиревому спорту

Иеромонах Серафим (в миру — Александр Шанин) завоевал золотую медаль в любительском разряде на чемпионате мира по гиревому спорту в Нью-Дели. Клирик Алапаевского монастыря новомучеников и исповедников русской церкви выступил в весовой категории более 105 килограммов. На чемпионат он отправился с благословения епископа, пообещав «не поклоняться чудищам».
Любовь к спорту ему привили родные: в шестилетнем возрасте он получил в подарок от отца боксерские перчатки, а на 14-летие двоюродный брат будущего чемпиона подарил ему гирю. Поэтому священнослужитель уверен: начинать спортивный путь лучше всего с детства. Чтобы дать молодежи те навыки и знания, которые приобрел он сам, иеромонах тренирует детей и подростков в зале.
Возможность безвозмездно знакомить молодое поколение со спортом чемпиону предоставила городская администрация. Некоторые ученики поначалу даже не знают о духовном сане своего тренера, однако среди юных любителей ЗОЖ немало и прихожан монастыря, где служит иеромонах Серафим.
На все свершения, начиная от открытия спортклуба и заканчивая мировым рекордом, клирика вдохновил заслуженный мастер спорта Иван Денисов.
«Иван Денисов приезжал к нам в город Алапаевск с мастер-классом. Это 14-кратный чемпион мира, сильнейший «гиревик» планеты. Начиналось все со старых, обшарпанных гирь, которым давали новую жизнь, а теперь я чемпион мира, вот, золотая медаль», — поделился иеромонах Серафим.
Кроме мирового чемпионства, мужчина также завоевал титулы мастера спорта России международного класса по гиревому спорту и кандидата в мастера спорта по кикбоксингу и пауэрлифтингу. Мужчина планирует продолжать тренироваться, чтобы добиваться лучших результатов.