Зачем спонсировать страну, которую не можешь найти на карте: Бутина об изменении настроений в США

В последние дни в американской прессе появляется все больше материалов с освещением усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине. В частности, издания The Washington Post и The Wall Street Journal сообщают, что Белый дом просит Зеленского начать переговоры. В последней публикации речь идет о том, что именно для этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан приезжал недавно в Киев.