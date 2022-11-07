Зачем спонсировать страну, которую не можешь найти на карте: Бутина об изменении настроений в США

Сообщения о том, что Белый дом якобы уговаривает Зеленского сесть за стол переговоров абсурдны. Киев не обладает субъектностью, для такого рода переговоров. Подобные вбросы нужны для манипуляции общественным мнением США в преддверии выборов. Более того, подобный дискурс необходим для того, чтобы впоследствии все возможные проблемы «спихнуть» на Киев и Зеленского лично. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказала депутат Госдумы Мария Бутина.
В последние дни в американской прессе появляется все больше материалов с освещением усилий США по мирному урегулированию конфликта на Украине. В частности, издания The Washington Post и The Wall Street Journal сообщают, что Белый дом просит Зеленского начать переговоры. В последней публикации речь идет о том, что именно для этого советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан приезжал недавно в Киев.
«Я полагаю, что в данной ситуации, конечно, ни Киев, ни Зеленский никакой самостоятельностью не обладают. Это целенаправленный информационный вброс. Дело в том, что американская аудитория очень устала от украинских вопросов. И сейчас все большей популярностью пользуется так называемая концепция America first. То есть все ресурсы должны направляться на решение непростой, мягко говоря, внутриполитической и внутриэкономической ситуации в Соединенных Штатах. Поэтому таким образом Белый дом пытается перед выборами показать, что, возможно, прекратят поддержку Украины. Республиканцы уже откровенно говорят о том, что нужно прекратить финансировать другое государство, которое большинство американцев в принципе не могут найти на карте. Теряет популярность вообще сам тезис того, чтобы вмешиваться во внутренние дела других государств. И, как ранее предполагалось, в данном случае нужно найти стрелочника, которого нужно сделать в этом случае крайним. И на эту роль сразу предполагался Зеленский. США проигрывают военную компанию и, соответственно, чтобы сохранить лицо, нужно кого-то подставить. Прокачивают общественное мнение и в дальнейшем все непопулярные меры и решения будут направленные на Зеленского. Он в этой позиции будет лузером», — рассказала парламентарий.
Отметим, что большая часть экспертов на грядущих промежуточных выборах в конгресс отдает предпочтение именно республиканцам.