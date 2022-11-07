Аналитик Фиклинг сравнил массовую скупку золота мировыми ЦБ с подготовкой к «зомби-апокалипсису»

Масштабную скупку золота со стороны центробанков развивающихся государств можно сравнить с подготовкой к «зомби-апокалипсису», заявил колумнист Bloomberg Дэвид Фиклинг в своей статье для Bloomberg.
Аналитик отметил, что в условиях санкций, неопределенностей в развитии международных отношений, а также замораживания резервов Центрального банка РФ, золото становится более надежным активом, чем гособлигации США.
«В мире, где никому нельзя доверять, имеет смысл защитить себя драгоценным металлом», — добавил Фиклинг.
При этом даже золото не всегда может выступать гарантом безопасности. В качестве примера журналист привел ситуацию, когда банки Великобритании заблокировали венесуэльский запас драгоценного металла после введения международных санкций против режима действующего президента Николаса Мадуро.