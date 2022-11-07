Сериал «Сама дура» получил награду за лучшую режиссуру на фестивале в Лос-Анджелесе

Сериал рассказывает историю двух девушек-подростков, которые пытаются освободиться от опеки родителей, но постоянно ссорятся и попадают в разные нелепые жизненные ситуации. Проект вышел в 2020 году. Он создавался при поддержке Института развития интернета, сообщает ТАСС.