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Строители приступили к транспортировке готового пролета Крымского моста к месту монтажа

Общество
Строители приступили к транспортировке готового пролета Крымского моста к месту монтажа

Первый готовый пролет Крымского моста направлен к месту монтажа. Транспортировка займет около семи часов.

Вес конструкции составляет примерно 300 тонн. Для транспортировки пролета специалисты намерены использовать многоколесный самоходный модуль. К месту надвижки его доставят этой ночью. При транспортировке груза перекрытие движения по Керченскому проливу не запланировано.

Специалисты выполнили гидроизоляцию конструкции, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов. Работа идет в соответствие с графиком. Всего в них задействовано 500 человек и 50 единиц техники.

Кабинет министров России ранее утвердил окончательный срок восстановления Крымского моста. Переправу приведут в первозданный вид не позднее 1 июля 2023 года.
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