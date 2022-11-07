Meta готовится к массовым сокращениям сотрудников

Вашингтон, 7 ноября. Компания Meta✱ (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) планирует масштабные увольнения сотрудников после того, как ее рыночная стоимость сократилась на 80 млрд долларов на фоне экономического спада. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Материнская компания Facebook✱✱ (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) сокращения штата затронут тысячи из 87 тысяч сотрудников по всему миру.
«В 2023 году мы сосредоточим наши инвестиции на небольшом числе приоритетных областей роста. Это означает, что состав некоторых команд значительно вырастет, но большинствадругих —останется на прежнем уровне или сократится в течение следующего года. В целом мы ожидаем, что к концу 2023 года компания будет примерно такого же размера или даже немного меньше, чем сегодня», — заявил представитель Meta агентству The Wall Street Journal.
Исполнительный директор компании Марк Цукерберг сообщил ранее, что основное внимание компании будет сосредоточено на развитии рекомендаций искусственного интеллекта для Instagram✱✱ Reels, рекламы и исследования метавселенной.
Акции Facebook существенно упали в октябре до 270 млрд долларов по сравнению с 1 трлн в прошлом году. Запланированные увольнения станут первым масштабным сокращением численности персонала за всю 18-летнюю историю компании.
- ✱ - компания внесена Росфинмониторингом в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму
- ✱✱ - соцсеть признана экстремистской и запрещена на территории РФ