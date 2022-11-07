Meta готовится к массовым сокращениям сотрудников

Вашингтон, 7 ноября. Компания Meta✱ (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) планирует масштабные увольнения сотрудников после того, как ее рыночная стоимость сократилась на 80 млрд долларов на фоне экономического спада. Об этом сообщает The Wall Street Journal.